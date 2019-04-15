Дело Гандзюк. Суд отказался продлить отстранение Мангера

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что сторона обвинения просила продлить отстранение Мангера на 2 месяца, подчеркивая на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз.

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Сообщается, что сторона защиты возражала, чтобы суд продлил отстранение от должности, подчеркивая, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов, он лишь координирует проведение совещаний.

"Также они отметили, что нельзя продолжать то, что уже завершалось (предыдущий срок отстранения закончился 6 апреля - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным издания, адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность. Они также отметили, что у прокуроров был месяц на допрос Мангера.