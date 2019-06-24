Адвокат Мангера: Ноутбук и телефон Гандзюк так и не нашли

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Ноутбук и мобильный телефон погибшей общественной активистки, депутата Херсонского областного совета, советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк так и не были найдены. Об этом заявил адвокат одного из главных фигурантов этого дела Владислава Мангера Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.

"Ноутбук и телефон Екатерины Гандзюк так и не были найдены. Мы ... требовали их найти, но нам следствие ответило, что содержимое телефона и ноутбука Гандзюк не имеет значения для установления истины по делу", - отметил Ильченко.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла. Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.

5 апреля 2019-го Мангеру надели электронный браслет. 6 июня исполнителям и организаторам убийства, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры. 19 июня в Херсоне и области ГПУ провела 13 обысков.