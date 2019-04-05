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05.04.2019, 19:15

Убийство Гандзюк. Мангеру надели электронный браслет

Убийство Гандзюк. Мангеру надели электронный браслет - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мангер имеет право передвигаться по Херсону, за его пределами - исключительно после разрешения СБУ

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Правоохранители надели электронный браслет главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Укринформ.

Браслет надели согласно решению суда. Мангер имеет право передвигаться по Херсону. В то же время, любой выезд Мангера за пределы города должен осуществляться исключительно по разрешению следователя Службы безопасности Украины, подчеркнул Тракало.

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3 апреля Шевченковский райсуд Киева постановил надеть на Мангера электронный браслет, а также забрать у него загранпаспорта.

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Теги: электронный браслет, владислав мангер
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