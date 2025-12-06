Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: известно о первых последствиях

Под утро оккупанты осуществили пуски ракет из стратегических бомбардировщиков

Российский бомбардировщик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на субботу, 6 декабря, оккупанты осуществляют комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинские регионы. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В течение ночи военные писали о движении БпЛА почти во всех регионах Украины. Кроме того, был зафиксирован взлет МиГ-31К и движение скоростных целей в направлении северных областей.

В 05:27 ВС сообщили, что вероятно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160.

Известно о первых последствиях в Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил, что оккупанты ударили ракетами и дронами по населенным пунктам региона. Известно о трех пострадавших.

Так, в Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается.

Укрзалізниця сообщила, что в связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове Киевской области меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Как сообщал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ночью россияне нанесли удар по Запорожскому району. Предварительно, обошлось без пострадавших. Других деталей он не раскрыл.

Также под атакой находились Днепр и область, заявлял исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. О последствиях вражеских обстрелов он не сообщал.