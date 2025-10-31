Сергей Флеш рассказал, что изменилось в российских атаках "шахедами"

Сергей Флеш (Фото: Facebook-аккаунт эксперта)

Россияне продолжают использовать тактику массированных налетов во время дроновых атак на Украину и вряд ли от нее откажутся. Об этом в интервью LIGA.net рассказал военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

Он рассказал, что "шахеды" продолжают использовать тактику массированных налетов. Российские дроны концентрируются вокруг одного города или точки и пробуют проломить противовоздушную оборону в этом направлении.

"Россия поняла, что эта тактика эффективна, вряд ли от нее откажутся. Где-то они пытаются играть с высотами. Где-то "шахеды" используют хитрую технику полета – могут летать зигзагами или полукругами, барражируя вправо-влево, вверх-вниз", — добавил Флеш.

Он акцентировал, что это все делается для того, чтобы усложнить работу по ним.

"Плюс мы видим "шахеды", несущие на себе противотанковые магнитные мины, которые сбрасывают на украинскую территорию. Впервые мы их зафиксировали в начале осени", – рассказал эксперт.

Сейчас их больше всего фиксируют в Сумской области. По его мнению, таким образом россияне ищут дополнительные способы использовать "шахеды" против Украины.