Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "шахедов", ориентировочная стоимость которых составляет $70 000 за единицу, поэтому общая стоимость сбитых беспилотников – $70 млн. Об этом сообщили СБС ВСУ.

"$70 млн – это не бюджет голливудского блокбастера, а цена 1000 "шахедов", которые не поразили цель. Каждый из них мог долететь до Парижа, Лондона или Женевы. Вместе они бы заняли площадь, как два футбольных поля", – отметили военные.

Они опубликовали видео, где разобрали, сколько стоит террор для агрессора.

По подсчетам Сил беспилотных систем, за эти деньги РФ могла бы построить современную больницу на 100 коек или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям.

СБС говорят, что за эти средства можно снять блокбастер уровня Interstellar или запустить ракету Falcon 9 от SpaceX в космос. Чтобы заработать такую сумму, Россия должна продать более 1 млн тонн баррелей нефти.

По словам бойцов, если 1000 "шахедов" разместить в один ряд, то получится 3,5 км сплошной цепи из дронов, а если разложить их крыло к крылу, то они займут площадь более 13 125 кв. м. Это примерно площадь Букингемского дворца, стоянки на 500 машин, площади двух футбольных полей УЕФА.

"Вместо этого 3,5-километровая цепь была превращена в металлолом операторами 412-го полка Nemesis", - написали в СБС.

Военные говорят, что для Украины такое поражение 1000 "шахедов" означает тысячи спасенных жизней, сохранение школ, больниц, объектов критической инфраструктуры и жилых домов, а еще $70 млн потерь для российского бюджета.