Россия бьет "шахедами" с кассетными боеприпасами: атаковала более 300 БпЛА и 37 ракетами

РФ устроила очередную массированную атаку против украинской энергетики и гражданских. Зеленский заявил о применении "двойного террора"

Последствия в Полтавской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 16 октября Россия снова била по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, запустив десятки ракет и сотни дронов, в том числе с "кассетами". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Россияне атаковали более 300 дронами и 37 ракетами, значительное количество из которых – баллистические.

"И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений", – сообщил Зеленский.

Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. В Черниговской области ударили по Нежину – повредили почту, один человек ранен.

В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Есть раненые.

"Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Путин глухой ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", – подчеркнул президент.

ДОПОЛНЕНО В 10:50. Воздушные силы уточнили, что в общей сложности вечером и ночью россияне запустили 37 ракет (28 из них – баллистические) и 320 БпЛА (около 200 из них – "шахеды").

В частности, было два "Кинжала", 26 "Искандер-М"/KN-23, две крылатые ракеты "Искандер-К", семь управляемых авиракет Х-59.

Сбить или подавить удалось 283 дрона и пять Х-59.

Еще 18 ракет локационно утрачены. Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых – на двух.

Основным направлением удара являлись Полтавская и Харьковская области.