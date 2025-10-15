Россия массированно ударила дронами по Нежину. Есть попадания по жилым домам, двое раненых

Вечером 15 октября Россия атаковала дронами два жилых дома, а также здание, где расположены магазин и отделение Нової пошти

Последствия атаки (Фото: t.me/chernigivskaODA)

Вечером 15 октября российские войска атаковали дронами Нежин в Черниговской области. В результате обстрела есть попадания по жилым домам, также ранения получили два человека, сообщают городской голова Александр Кодол и глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По словам Кодола, дроны попали в два жилых дома, а также в здание, где расположены магазин и отделение Нової пошти.

Он также призвал местных сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, пауэрбанки и фонари.

Отмечается, что россияне бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры.