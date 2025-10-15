Россия массированно ударила дронами по Нежину. Есть попадания по жилым домам, двое раненых
Вечером 15 октября российские войска атаковали дронами Нежин в Черниговской области. В результате обстрела есть попадания по жилым домам, также ранения получили два человека, сообщают городской голова Александр Кодол и глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По словам Кодола, дроны попали в два жилых дома, а также в здание, где расположены магазин и отделение Нової пошти.
Он также призвал местных сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, пауэрбанки и фонари.
Отмечается, что россияне бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
- В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, запустив более 450 дронов и более трех десятков ракет.
- Было повреждено энергетический объект и в Нежинском районе Черниговской области. В Кировоградской области из-за атаки была отключена водонасосная станция ОКПП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.
- Из-за того, что Россия снова начала наносить массированные удары по объектам электроэнергетики, в Украине возобновились отключения света.
