"Циничная и рассчитанная атака". Россия запустила более 30 ракет и свыше 450 дронов

Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, запустив более 450 дронов и более чем три десятка ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике.

Зеленский подчеркнул, что это была атака "против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить".

По состоянию на утро по стране известно о более чем 20 пострадавших. В Запорожье в результате атаки погиб ребенок – семилетний мальчик.

В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской областях.

Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградская и Херсонская области.

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, "семерки" – в реализации поставок ПВО, в санкциях", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает на реакцию группы "двадцати", "всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов".

ОБНОВЛЕНО В 10:22. Воздушные силы уточнили, что всего РФ запустила 465 дронов (около 200 из них – "шахеды") и 32 ракеты: два "Кинжала", 14 баллистических "Искандеров-М"/KN-23, 12 крылатых "Искандеров-К", четыре авиационных Х-59/69.

Сбить удалось 405 дронов и 15 ракет. Еще четыре ракеты не достигли целей (локационно потеряны).

Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых на семи локациях.