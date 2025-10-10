Метро Киева будет курсировать с изменениями из-за ударов россиян по энергетике
В пятницу, 10 октября, в результате российских обстрелов энергетики поезда метро в Киеве будут курсировать с изменениями. Об этом предупредила Киевская городская государственная администрация.
Движение поездов на участке от "Печерска" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической проблемы.
Красная линия: Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", интервал движения – шесть минут.
Синяя линия: Поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", интервал движения – шесть минут.
Зеленая линия: Поезда будут курсировать от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", интервалам ожидания поезда – семь минут.
Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.
Укрзализныця сообщила, что киевская кольцевая электричка в пятницу, 10 октября, будет курсировать по плану с возможными незначительными задержками.
В КГГА напоминают, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.
В результате массированной атаки в ночь на 10 октября левый берег Киева остался без света. Повреждены объекты критической инфраструктуры и многоэтажки, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших.
