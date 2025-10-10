Метро Киева будет курсировать с изменениями из-за ударов россиян по энергетике

Движение между станциями "Славутич" и "Красный хутор" невозможно после массированной ракетно-дроновой атаки россиян

Киевский метрополитен (Фото: Depositphotos)

В пятницу, 10 октября, в результате российских обстрелов энергетики поезда метро в Киеве будут курсировать с изменениями. Об этом предупредила Киевская городская государственная администрация.

Движение поездов на участке от "Печерска" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической проблемы.

Красная линия: Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", интервал движения – шесть минут.

Синяя линия: Поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", интервал движения – шесть минут.

Зеленая линия: Поезда будут курсировать от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", интервалам ожидания поезда – семь минут.

Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

Укрзализныця сообщила, что киевская кольцевая электричка в пятницу, 10 октября, будет курсировать по плану с возможными незначительными задержками.

В КГГА напоминают, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

В результате массированной атаки в ночь на 10 октября левый берег Киева остался без света. Повреждены объекты критической инфраструктуры и многоэтажки, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших.