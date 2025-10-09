В Одесской области горел порт и частные дома из-за атаки россиян – фото
В ночь на 9 октября Россия атаковала Одесскую область ударными дронами, в результате чего возник пожар в порту. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, большинство вражеских дронов уничтожили силы противовоздушной обороны, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.
По данным спасателей, в порту горели контейнеры с гражданским грузом. В частности, речь идет о растительном масле и деревянных топливных паллетах. Также произошли пожары в двух частных домах и административном здании автозаправки, еще четыре частных дома повреждены.
Также, в результате повреждения энергетической инфраструктуры, без электроснабжения осталось более 30 000 абонентов.
На 08:00 было известно о пяти пострадавших, всем оказали медицинскую помощь. Для ликвидации пожаров были привлечены 83 спасателя и четыре добровольца, одно пожарное авто и 18 единиц другой техники.
- 7 октября в Прилуках возник масштабный пожар из-за атаки россиян на нефтебазу, город затянул черный дым. Жителей попросили не выходить на улицу.
- В ночь на 9 октября Россия также запускала "шахеды" по Сумам и атаковала реактивной артиллерией пригород Запорожья. Повреждены частные дома.
Комментарии (0)