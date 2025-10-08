В Прилуках пожар из-за атаки РФ по нефтебазе. Горожан просят не выходить на улицу – видео

В городе возникло значительное задымление после атаки дрона на нефтебазу

Задымление (Иллюстративное фото: 5 канал)

В Прилуках наблюдается масштабное задымление после попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города. Об этом сообщил Прилуцкий городской совет.

Жителей города попросили по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации в случае, если направление ветра изменится.

Утром председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что в Прилуках российский ударный беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате атаки. Также не сообщается о других последствиях. В сети распространяется видео, на котором видно черный столб дыма.