В Прилуках пожар из-за атаки РФ по нефтебазе. Горожан просят не выходить на улицу – видео
В Прилуках наблюдается масштабное задымление после попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города. Об этом сообщил Прилуцкий городской совет.
Жителей города попросили по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации в случае, если направление ветра изменится.
Утром председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что в Прилуках российский ударный беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате атаки. Также не сообщается о других последствиях. В сети распространяется видео, на котором видно черный столб дыма.
- Вечером 7 октября Россия снова атаковала украинскую электростанцию компании "ДТЭК Энерго".
- В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали в Нежине объекты железной дороги. Вследствие этого временно не будут курсировать некоторые поезда.
