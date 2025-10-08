Пять поездов Укрзалізниці временно не будут курсировать из-за российских обстрелов

Ряд поездов задерживаются, некоторые – будут курсировать по измененному маршруту после очередной российской атаки в ночь на 8 октября

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживаются, а некоторые – временно не будут курсировать, сообщила Укрзалізниця.

По измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

→ №46 Ужгород – Харьков;

→ №113 Харьков – Львов;

→ №786 Киев – Терещенская;

→ №116 Киев – Сумы;

→ №779 Сумы – Киев;

→ №787 Терещенская – Киев.

Поезда №143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на два часа.

Временно не будут курсировать поезда:

→ №6901 Носовка – Киев (Северная);

→ №6903 Нежин – Киев-Волынский;

→ №6907 Нежин – Киев (Северная);

→ №6909 Нежин – Киев (Северная);

→ №6674 Немешаево – Святошин.