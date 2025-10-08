Пять поездов Укрзалізниці временно не будут курсировать из-за российских обстрелов
В результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживаются, а некоторые – временно не будут курсировать, сообщила Укрзалізниця.
По измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:
→ №46 Ужгород – Харьков;
→ №113 Харьков – Львов;
→ №786 Киев – Терещенская;
→ №116 Киев – Сумы;
→ №779 Сумы – Киев;
→ №787 Терещенская – Киев.
Поезда №143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на два часа.
Временно не будут курсировать поезда:
→ №6901 Носовка – Киев (Северная);
→ №6903 Нежин – Киев-Волынский;
→ №6907 Нежин – Киев (Северная);
→ №6909 Нежин – Киев (Северная);
→ №6674 Немешаево – Святошин.
- Последние недели Россия регулярно бьет по инфраструктуре Укрзалиіниці и объектам энергетики.
- В ночь на 7 октября РФ атаковала в Полтавской области локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения, тяговые подстанции.
