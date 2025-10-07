РФ атаковала энергообъект и подвижной состав на Полтавщине, Сумы тоже частично без света

В Полтавской области – попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Сумы частично без электроэнергии

В ночь на 7 октября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Возникли пожары в Полтавской области, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Также в части Сум после взрывов исчезло электричество, передает Суспильне.

В Полтавской области из-за попадания в объекты гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Сумские власти пока официально не сообщали об обстрелах и последствиях. Суспильне написало о нескольких взрывах после 06:00, после чего частично пропал свет.

ДОПОЛНЕНО В 07:15. Утром Сумскую общину атаковали российские ударные БпЛА, подтвердил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности, в жилом секторе.

Также он подтвердил частичное обесточивание. Предварительно, обошлось без пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. В Полтавской области в результате падения обломков и прямых попаданий дронов повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры, сообщили в ОВА.

Также поврежден энергетический объект. Без света осталось 28 юридических и 1070 бытовых потребителей. Кроме того, обломками поврежден частный дом. Прошло без пострадавших.