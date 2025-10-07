Росія знову вдарила по українській енергетиці та залізничній інфраструктурі – фото

Росія влаштувала чергові атаки на енергооб'єкти Полтавщини. Також під ударом була Укрзалізниця. Суми частково без світла після нічної атаки

Фото: ДСНС

У ніч проти 7 жовтня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Виникли пожежі у Полтавській області, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Також у частині Сум після вибухів зникла електроенергія, передає Суспільне.

На Полтавщині через влучання в об’єкти цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Сумська влада поки офіційно не повідомляла про обстріли й наслідки. Суспільне написало про декілька вибухів після 06:00, після чого частково зникло світло.

ДОПОВНЕНО О 07:15. Вранці Сумську громаду атакували російські ударні БпЛА, підтвердив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі.

Також він підтвердив часткові знеструмлення. Попередньо, минулося без постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 07:35. На Полтавщині унаслідок падіння уламків і прямих влучань дронів пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, повідомили в ОВА.

Також пошкоджено енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних і 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 08:03. У Сумах під удар також потрапив тролейбус. По допомогу до медиків звернулися пасажир і водійка.

ДОПОВНЕНО О 08:15. У Полтаві ударами РФ уражено локомотивне депо, дистанцію енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні й складські приміщення, рухомий склад, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Тимчасово затримувались поїзди Харків – Львів, Львів – Харків, Краматорськ – Львів. Зараз усі в русі.

Кулеба наголосив, що ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається "критичною артерією країни".

Фото: Telegram / OleksiiKuleba

Фото: Telegram / OleksiiKuleba

Фото: Telegram / OleksiiKuleba

Фото: Telegram / OleksiiKuleba