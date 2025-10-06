Росія прицільно вдарила по перинатальному центру в Сумах – фото, відео

Росія прицільно вдарила по перинатальному центру в Сумах – фото, відеодоповнено
Росіяни вдарили дроном по медичному закладу у Сумах. На момент атаки в закладі перебували 166 осіб, серед них – 11 дітей. Про це повідомили очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і виконувач обов'язків мера Артем Кобзар.
"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум", – повідомив Григоров.
За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, російські безпілотники поцілили по даху перинатального центру.
Усі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає.
За попередньою інформацією, удару було завдано дроном-камікадзе "Італмас" (або "Герань-3").
ДОПОВНЕНО О 13:37. Рятувальники ліквідували пожежу на покрівлі будівлі. Минулося без жертв.
- 15 вересня росіяни ударили двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства на Сумщині, внаслідок цього є 12 поранених.
