РФ вдарила ракетами по сільськогосподарському підприємству на Сумщині. Постраждало 12 людей

Внаслідок російського ракетного удару постраждали люди, які збирали врожай

Фото: t.me/prokuraturasumy

14 вересня, близько 23:00, росіяни вдарили двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумщини. Про це повідомляють прокуратура Сумщини і очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними прокуратури, внаслідок атаки відомо про 12 поранених, натомість Григоров пише про 11 постраждалих, які були залучені до збору урожаю.

Один з них – у важкому стані. Також пошкоджені близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.