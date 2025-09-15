РФ вдарила ракетами по сільськогосподарському підприємству на Сумщині. Постраждало 12 людей
14 вересня, близько 23:00, росіяни вдарили двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумщини. Про це повідомляють прокуратура Сумщини і очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За даними прокуратури, внаслідок атаки відомо про 12 поранених, натомість Григоров пише про 11 постраждалих, які були залучені до збору урожаю.
Один з них – у важкому стані. Також пошкоджені близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.
- 5 вересня стало відомо що росіяни вбили "фермера з рушницею" Олександра Гордієнка. Він прославився як мисливець на російські дрони.
Коментарі (0)