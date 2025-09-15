РФ ударила по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области. Пострадали 12 человек
14 сентября, около 23:00, россияне ударили двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской громады Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщают прокуратура Сумской области и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По данным прокуратуры, в результате атаки известно о 12 раненых, Григоров пишет об 11 пострадавших, которые были привлечены к сбору урожая.
Один из них – в тяжелом состоянии. Также повреждены около 30 единиц сельскохозяйственной техники.
- 5 сентября стало известно, что россияне убили "фермера с ружьем" Александра Гордиенко. Он прославился как охотник на российские дроны.
