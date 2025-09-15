РФ ударила по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области. Пострадали 12 человек

В результате российского ракетного удара пострадали люди, которые собирали урожай

Фото: t.me/prokuraturasumy

14 сентября, около 23:00, россияне ударили двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской громады Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщают прокуратура Сумской области и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По данным прокуратуры, в результате атаки известно о 12 раненых, Григоров пишет об 11 пострадавших, которые были привлечены к сбору урожая.

Один из них – в тяжелом состоянии. Также повреждены около 30 единиц сельскохозяйственной техники.