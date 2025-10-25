"Десь проґавили". Півненко прокоментував корупційні скандали у Нацгвардії

В НГУ у 2026 році з'являться нові управління, які будуть відповідати за закупівлі, заявив Олександр Півненко

Олександр Півненко (Фото: МВС)

Національна гвардія сприятиме розслідуванню кримінальних проваджень, пов’язаних з корупцією серед своїх військових. Про це в інтерв’ю "Ми – Україна" повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Він зазначив, що Нацгвардія – серйозна структура з великим бюджетом. Щодня НГУ оголошує близько 100 тендерів.

"Це потрібно моніторити? Звісно, це потрібно. Створені спеціальні програми, програмісти написали захисні, скажімо так, важелі й підсвічування того, що десь є проблема", – розповів Півненко, додавши, що це все нове.

Ситуація показала, що потрібно дуже уважно займатися "цими бюджетними історіями", наголосив він.

"Ми, зі свого боку, завжди готові до співпраці, по різних напрямках, не важливо, що це <…> Десь проґавили – будемо займатись тим, щоб так зробити, щоб, відповідно до закону вони відповіли за свої вчинки, якщо такі будуть. А ми більше таких речей не допустили", – сказав командувач НГУ.

За його словами, було створене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, а з наступного року запрацюють три нових управління, які будуть в головному управлінні. І вони будуть займатися конкретно закупівлями.

Півненко наголосив, що новостворене управління вже дозволило зекономити близько 290 млн грн бюджетних коштів, попередивши витрати, які були завищені.

10 травня 2025 року МВС повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії. Низка українських медіа писала, що НАБУ другий день поспіль нібито проводить обшуки в НГУ, зокрема у Півненка.

2 серпня НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військові НГУ.

5 серпня Клименко повідомив, що рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме спеціальна єдина комісія, а в тилу скоротять сотні посад.