Скандал із закупівлями в Нацгвардії. Скорочують посади, вводять поліграф та спецкомісію – Клименко

У сфері логістики НГУ працюватимуть люди з бойовим досвідом і лише після перевірок, зокрема на поліграфі

Ігор Клименко у Дніпрі (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме спеціальна єдина комісія, а в тилу скоротять сотні посад. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на тлі скандалу навколо масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ.

Він провів нараду з командуванням Національної гвардії щодо систем закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення. Заслухав доповідь командувача НГУ Олександра Півненка щодо перспективної моделі оборонних закупівель.

"Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем", – зазначив голова МВС.

За його словами, буде створена єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі. Також вже працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, яке перевірятиме документи, постачальника, підрядника і кожну посадову особу, причетну до закупівель.

"Скорочуємо майже 200 тилових посад – ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію. Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі поліграфа. Без цього – жодного підпису", – зазначив Клименко.

Разом із тим будуть перевірені всі контракти на закупівлі, укладені раніше. Вже працюють аудит та внутрішня безпека.

Клименко повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив створити ефективну та прозору систему забезпечення бойових підрозділів. І це є питанням "довіри до всієї системи".

"Наша мета – прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", – резюмував голова МВС.