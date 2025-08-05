Скандал с закупками в Нацгвардии. Сокращают должности, вводят полиграф и спецкомиссию
Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать специальная единая комиссия, а в тылу сократят сотни должностей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на фоне скандала вокруг масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ.
Он провел совещание с командованием Национальной гвардии по системам закупок, логистики и материально-технического обеспечения. Заслушал доклад командующего НГУ Александра Пивненко о перспективной модели оборонных закупок.
"Есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем", – отметил глава МВД.
По его словам, будет создана единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках. Также уже работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью, которое будет проверять документы, поставщика, подрядчика и каждое должностное лицо, причастное к закупкам.
"Сокращаем почти 200 тыловых должностей – ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию. Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе полиграфа. Без этого – ни одной подписи", – отметил Клименко.
Вместе с тем будут проверены все контракты на закупки, заключенные ранее. Уже работают аудит и внутренняя безопасность.
Клименко сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил создать эффективную и прозрачную систему обеспечения боевых подразделений. И это является вопросом "доверия ко всей системе".
"Наша цель – прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", – резюмировал глава МВД.
- 2 августа 2025-го НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
- Слуга народа приостановила членство нардепа Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу. Впоследствии полковника и директора предприятия взяли под стражу.
- Экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай также был арестован по подозрению в участии в схеме и освобожден от должности главы Мукачевской РГА.
- Президент Зеленский сообщил, что подразделениями логистики в Нацгвардии будут руководить только боевые офицеры. Также он анонсировал другие нововведения, которые поручил объявить Клименко.
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