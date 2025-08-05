Скандал с закупками в Нацгвардии. Сокращают должности, вводят полиграф и спецкомиссию

В сфере логистики НГУ будут работать люди с боевым опытом и только после проверок, в частности на полиграфе

Игорь Клименко в Днепре (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать специальная единая комиссия, а в тылу сократят сотни должностей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на фоне скандала вокруг масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ.

Он провел совещание с командованием Национальной гвардии по системам закупок, логистики и материально-технического обеспечения. Заслушал доклад командующего НГУ Александра Пивненко о перспективной модели оборонных закупок.

"Есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем", – отметил глава МВД.

По его словам, будет создана единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках. Также уже работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью, которое будет проверять документы, поставщика, подрядчика и каждое должностное лицо, причастное к закупкам.

"Сокращаем почти 200 тыловых должностей – ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию. Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе полиграфа. Без этого – ни одной подписи", – отметил Клименко.

Вместе с тем будут проверены все контракты на закупки, заключенные ранее. Уже работают аудит и внутренняя безопасность.

Клименко сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил создать эффективную и прозрачную систему обеспечения боевых подразделений. И это является вопросом "доверия ко всей системе".

"Наша цель – прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", – резюмировал глава МВД.