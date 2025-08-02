Зеленский: Подразделениями логистики в Нацгвардии будут руководить только боевые офицеры

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Руководить логистикой в Нацгвардии будут исключительно офицеры с боевым опытом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разоблачения масштабной коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Во всех подразделениях логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру внутренних дел Игорю Клименко представить публично все детали нововведений", – сказал он.

Президент назвал "абсолютно аморальными" махинации на закупках FPV-дронов и средств РЭБ и подчеркнул, что виновники должны понести "полную и справедливую" ответственность.

"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", – заявил Зеленский.

Клименко доложил президенту, что в Нацгвардии уже начато служебное расследование по факту закупок по завышенным ценам. Зеленский отметил, что ожидает серьезных результатов.