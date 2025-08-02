Зеленский: Подразделениями логистики в Нацгвардии будут руководить только боевые офицеры
Руководить логистикой в Нацгвардии будут исключительно офицеры с боевым опытом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разоблачения масштабной коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
"Во всех подразделениях логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру внутренних дел Игорю Клименко представить публично все детали нововведений", – сказал он.
Президент назвал "абсолютно аморальными" махинации на закупках FPV-дронов и средств РЭБ и подчеркнул, что виновники должны понести "полную и справедливую" ответственность.
"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", – заявил Зеленский.
Клименко доложил президенту, что в Нацгвардии уже начато служебное расследование по факту закупок по завышенным ценам. Зеленский отметил, что ожидает серьезных результатов.
- 2 августа 2025-го НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
- Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу.
- Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что причастен также Сергей Гайдай – начальник Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Он задержан, а Кабмин согласовал увольнение.
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