Зеленський: Підрозділами логістики в Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Керувати логістикою в Нацгвардії будуть виключно офіцери з бойовим досвідом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

"У всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку представити публічно всі деталі нововведень", – сказав він.

Президент назвав "абсолютно аморальними" махінації на закупівлях FPV-дронів та засобів РЕБ і підкреслив, що винуватці мають понести "повну та справедливу" відповідальність.

"Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", – заявив Зеленський.

Клименко доповів президенту, що в Нацгвардії вже розпочато службове розслідування за фактом закупівель за завищеними цінами. Зеленський зазначив, що очікує на серйозні результати.