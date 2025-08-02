Зеленський: Підрозділами логістики в Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери
Керувати логістикою в Нацгвардії будуть виключно офіцери з бойовим досвідом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби.
"У всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку представити публічно всі деталі нововведень", – сказав він.
Президент назвав "абсолютно аморальними" махінації на закупівлях FPV-дронів та засобів РЕБ і підкреслив, що винуватці мають понести "повну та справедливу" відповідальність.
"Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", – заявив Зеленський.
Клименко доповів президенту, що в Нацгвардії вже розпочато службове розслідування за фактом закупівель за завищеними цінами. Зеленський зазначив, що очікує на серйозні результати.
- 2 серпня 2025-го НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Суть схеми: укладення держконтрактів із підприємствами-постачальниками за свідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.
- Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових Національних гвардії, які нібито теж причетні до корупційної справи.
- Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що причетний також Сергій Гайдай – начальник Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Його затримано, а Кабмін погодив звільнення.
Коментарі (0)