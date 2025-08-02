Кабмін погодив звільнення Гайдая після затримання через скандал із закупівлею дронів і РЕБ

Сергій Гайдай (Фото: facebook.com/serhiy.hayday.ua)

Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Гайдая з посади начальника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області після затримання у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення було ухвалене на позачерговому засіданні 2 серпня.

"Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", – написала вона.