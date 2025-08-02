Кабмін погодив звільнення Гайдая після затримання через скандал із закупівлею дронів і РЕБ
Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Гайдая з посади начальника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області після затримання у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Рішення було ухвалене на позачерговому засіданні 2 серпня.
"Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", – написала вона.
- 2 серпня 2025-го НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Суть схеми: укладення держконтрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.
- Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових Національних гвардії, які нібито теж причетні до корупційної справи.
- Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що Гайдай також є фігурантом цієї справи і його вже затримано.
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