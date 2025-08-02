Кабмин одобрил увольнение Гайдая после задержания из-за скандала с закупкой дронов и РЭБ
Кабинет министров согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности начальника Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области после задержания по делу о коррупции при закупке дронов и РЭБ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Решение было принято на внеочередном заседании 2 августа.
"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", – написала она.
- 2 августа 2025-го НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
- Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу.
- Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Гайдай также является фигурантом этого дела и он уже задержан.
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