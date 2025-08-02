Кабмин одобрил увольнение Гайдая после задержания из-за скандала с закупкой дронов и РЭБ

Сергей Гайдай (Фото: facebook.com/serhiy.hayday.ua)

Кабинет министров согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности начальника Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области после задержания по делу о коррупции при закупке дронов и РЭБ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Решение было принято на внеочередном заседании 2 августа.

"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", – написала она.