Сергей Гайдай задержан в деле о коррупции на закупке дронов и РЭБ – источник
Фигурантом коррупционного дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам, кроме народного депутата от Слуги народа Алексея Кузнецова, также является начальник Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергей Гайдай. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
По словам собеседника, Гайдай задержан, а "слуга" – нет.
"Кузнецов – нардеп, по закону не могут", – объяснил он.
Гайдай возглавлял Мукачевскую райгосадминистрацию с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года. В октябре 2019 года он стал главой Луганской областной государственной администрации, а в марте 2023-го президент Владимир Зеленский уволил его.
Год спустя, в марте 2024-го, Зеленский вернул Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.
- 2 августа 2025-го НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
- Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу.
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