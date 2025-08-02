Сергей Гайдай задержан в деле о коррупции на закупке дронов и РЭБ – источник

Собеседник LIGA.net сообщил, что Гайдай задержан, а нардеп Кузнецов – нет

Сергей Гайдай (Фото: Луганская ОВА)

Фигурантом коррупционного дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам, кроме народного депутата от Слуги народа Алексея Кузнецова, также является начальник Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергей Гайдай. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Гайдай задержан, а "слуга" – нет.

"Кузнецов – нардеп, по закону не могут", – объяснил он.

Гайдай возглавлял Мукачевскую райгосадминистрацию с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года. В октябре 2019 года он стал главой Луганской областной государственной администрации, а в марте 2023-го президент Владимир Зеленский уволил его.

Год спустя, в марте 2024-го, Зеленский вернул Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.