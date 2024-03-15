Экс-глава Луганщины Гайдай снова возглавил Мукачевскую РГА – распоряжение Зеленского

Гайдай уже занимал этот пост с 2015-го по 2018-й. А с октября 2019-го по март 2023-го он возглавлял Луганскую ОВА