Экс-глава Луганщины Гайдай снова возглавил Мукачевскую РГА – распоряжение Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая начальником Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Соответствующее распоряжение от 15 марта опубликовано на сайте президента.
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Одним распоряжением Зеленский сегодня уволил Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской РГА, другим – назначил Гайдая.
Токарь возглавлял РГА на протяжении трех лет – с марта 2021-го.
Гайдай уже возглавлял Мукачевскую райгосадминистрацию – с 8 сентября 2015 года по 28 ноября 2018 года.
- Луганскую область Гайдай возглавлял с октября 2019 года.
- 15 марта 2023 года Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской ОВА. Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах тогда говорил, что Гайдай может стать послом Украины в Казахстане. Гайдай это подтвердил и заявил, что был бы "доволен", если бы перед ним была поставлена такая задача.
- 13 февраля 2024 года Кабмин согласовал назначение Гайдая главой Мукачевской администрации.