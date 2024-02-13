Ексголова Луганщини Гайдай знову очолить Мукачівську РДА: Кабмін погодив
Кабмін погодив заміну очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. На посаду нового керівника погоджено колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
На засіданні 13 лютого Кабмін погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області й призначення Гайдая.
Токар був призначений головою РДА в березні 2021 року.
Гайдай уже очолював Мукачівську райдержадміністрацію – з 8 вересня 2015 року до 28 листопада 2018 року.
- Луганську область Гайдай очолював із жовтня 2019 року.
- 15 березня 2023 року Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах тоді казав, що Гайдай нібито може стати послом України у Казахстані. Гайдай це підтвердив і заявив, що був би "задоволений", якби перед ним поставили таке завдання.