Экс-руководитель Луганщины Гайдай снова возглавит Мукачевскую РГА: Кабмин согласовал
Сергей Гайдай (Фото - Луганская ОВА)

Кабмин согласовал замену главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. На должность нового руководителя согласован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании 13 февраля Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области и назначение Гайдая.

Токарь был назначен главой РГА в марте 2021 года.

Гайдай уже возглавлял Мукачевскую райгосадминистрацию – с 8 сентября 2015 года по 28 ноября 2018 года.

  • Луганскую область Гайдай возглавлял с октября 2019 года.
  • 15 марта 2023 года Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской ОВА. Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах тогда говорил, что Гайдай якобы может стать послом Украины в Казахстане. Гайдай это подтвердил и заявил, что был бы "доволен", если бы перед ним была поставлена такая задача.
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