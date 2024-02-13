Экс-руководитель Луганщины Гайдай снова возглавит Мукачевскую РГА: Кабмин согласовал
Кабмин согласовал замену главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. На должность нового руководителя согласован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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На заседании 13 февраля Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области и назначение Гайдая.
Токарь был назначен главой РГА в марте 2021 года.
Гайдай уже возглавлял Мукачевскую райгосадминистрацию – с 8 сентября 2015 года по 28 ноября 2018 года.
- Луганскую область Гайдай возглавлял с октября 2019 года.
- 15 марта 2023 года Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской ОВА. Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах тогда говорил, что Гайдай якобы может стать послом Украины в Казахстане. Гайдай это подтвердил и заявил, что был бы "доволен", если бы перед ним была поставлена такая задача.