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Гайдай: Об увольнении из ОВА я знал за несколько месяцев, буду рад поехать в Казахстан

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 12:39
Гайдай: Об увольнении из ОВА я знал за несколько месяцев, буду рад поехать в Казахстан - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что может стать послом Украины в Казахстане и заявил, что знал о своем увольнении с должности за несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью Радио NV.

По его словам, идет обсуждение его назначения послом в Казахстане. Он отметил, что это интересная и мощная страна.
"Если мне удастся лично наладить более тесные и дружеские отношения, то я буду доволен, что будет такая задача и я смогу ее выполнить", — сказал Гайдай.
Чиновник заявил, что знал о своем увольнении с должности за несколько месяцев и говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским
"Нет никаких подводных течений, считайте это обычной ротацией. Область должен возглавить военный, так будет лучше при деоккупации, так как она почти полностью захвачена", — резюмировал он.  

Дмитро Гриниченко
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война Сергей Гайдай луганская область Владимир Зеленский казахстан
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