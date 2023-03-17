Гайдай: Об увольнении из ОВА я знал за несколько месяцев, буду рад поехать в Казахстан

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что может стать послом Украины в Казахстане и заявил, что знал о своем увольнении с должности за несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью Радио NV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, идет обсуждение его назначения послом в Казахстане. Он отметил, что это интересная и мощная страна.

"Если мне удастся лично наладить более тесные и дружеские отношения, то я буду доволен, что будет такая задача и я смогу ее выполнить", — сказал Гайдай.

Чиновник заявил, что знал о своем увольнении с должности за несколько месяцев и говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским

"Нет никаких подводных течений, считайте это обычной ротацией. Область должен возглавить военный, так будет лучше при деоккупации, так как она почти полностью захвачена", — резюмировал он.

В октябре 2022 года Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разгорелся дипломатический скандал между Астаной и Москвой.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, в связи с чем на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особо активно в министерстве сейчас ищут послов Украины в 21 стране. Казахстана в списке нет.

14 марта Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Луганской ОВА.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.