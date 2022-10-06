МИД Казахстана сообщил о "жестком разговоре" с послом РФ. Скандал случился из-за Украины

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о "довольно жестком разговоре" с послом России Алексеем Бородавкиным из-за заявлений спикера российского МИД Марии Захаровой относительно посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом сообщает Informburo со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

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Ведомство заявило, что посол был вызван на "серьезный разговор", в котором поднималось заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которое ""не соответствует духу равноправного стратегического партнерства".

В МИД отметили, что разговор был "довольно жестким".

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Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает возмущение".

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", — заявила представитель МИД страны-оккупанта.

Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "стараются убить как можно больше россиян".

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и всё", — сказал тогда дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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