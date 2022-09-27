Токаев заявил, что Казахстан "обеспечит безопасность" бегущих от мобилизации россиян

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ. Об этом он заявил на встрече с общественностью Туркестанской области, цитирует его Informburo.

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По его словам, Казахстан должен сохранять "доброжелательные отношения с соседями".

"Добрые отношения с соседями – залог спокойствия. Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации", — сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан должен "проявить заботу и обеспечить безопасность" приехавших россиян, так как это "политический и гуманитарный вопрос", а поэтому поручил правительству принять необходимы меры.

Дмитро Гриниченко

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