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Зеленский – россиянам: Уклониться от мобилизации или сдаться лучше, чем умереть в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 22:52
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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В вечернем обращении президент Владимир Зеленский "обратился к россиянам по-русски" и объяснил, чем для них может закончиться покорное согласие на объявленную российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацию.

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Президент сказал, что "объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России "могилизацией".

"Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь", – сказал Зеленский.

Он заявил, что "не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается".

"Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу. А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло", – сказал он.

Президент напомнил, что Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи.

"Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это".

"Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут", – сказал в заключение Зеленский.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский мобилизация в россии
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