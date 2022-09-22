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Мобилизация. Россия столкнется с проблемами при наборе 300 000 человек — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 09:46
Мобилизация. Россия столкнется с проблемами при наборе 300 000 человек — разведка Британии - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, о которой диктатор Владимир Путин объявил 21 сентября. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что России, скорее всего придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе объявленного количества людей.

Отмечается, что, вероятно, Путин попытается выставить новые формирования с войсками в Украине, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев. 

Британцы считают, что даже эта "ограниченная" мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярной среди части населения России, а Путин идет на серьезный политический риск в надежде создать боевую мощь. 

Объявление мобилизации фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, констатировали в сводке. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. 
  • Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления частичной мобилизации в России.

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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