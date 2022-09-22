Мобилизация. Россия столкнется с проблемами при наборе 300 000 человек — разведка Британии

Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, о которой диктатор Владимир Путин объявил 21 сентября. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что России, скорее всего придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе объявленного количества людей.

Отмечается, что, вероятно, Путин попытается выставить новые формирования с войсками в Украине, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

Британцы считают, что даже эта "ограниченная" мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярной среди части населения России, а Путин идет на серьезный политический риск в надежде создать боевую мощь.

Объявление мобилизации фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, констатировали в сводке.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления частичной мобилизации в России.

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Дмитро Гриниченко

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