Мобилизация в России — Литва привела силы быстрого реагирования в боевую готовность

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, поскольку мобилизация в России будет также проводиться в Калининградской области возле границ Литвы, силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной боеготовности, чтобы избежать возможных провокаций со стороны РФ.

Он также отметил, что ответом на мобилизацию в РФ всех стран, которые поддерживают Украину, будут новые поставки современной военной техники для украинского народа, который защищается от геноцида.

Министр высказал мнение, что мобилизация в России может провести к политической нестабильности внутри страны-агрессора.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.

Читайте также: Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.