Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал поддерживать Украину после объявления частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации и намерения аннексировать временно оккупированные территории Украины, нужно не поддаваться на его шантаж и продолжать поддерживать Украину.
"Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", — написал дипломат.
Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
- Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
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