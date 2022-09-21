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Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия

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21.09.2022, 12:46
Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал поддерживать Украину после объявления частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter. 

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По его словам, после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации и намерения аннексировать временно оккупированные территории Украины, нужно не поддаваться на его шантаж и продолжать поддерживать Украину. 

"Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", — написал дипломат.

Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов. 

  • Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.  
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. 

Читайте также: "Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России 

Дмитро Гриниченко
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Россия война Латвия эдгарс ринкевичс мобилизация в россии
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