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Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 13:55
Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников иронично прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

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Он прикрепил к посту новость о том, что автомобильный завод "Москвич" планирует выпускать 300 000 автомобилей в год. По словам министра, Кремль "принял вызов" и решил мобилизовать 300 000 резервистов. 

"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", — написал Резников. 

Приводя в пример получение машины за убитого солдата, Резников намекнул на знаменитый сюжет российской пропаганды о том, как родители погибшего в Украине российского оккупанта купили на компенсацию автомобиль.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. 
  • Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления частичной мобилизации в России.

Читайте также: Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия 

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война минобороны мобилизация в россии
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