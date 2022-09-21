Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль

Министр обороны Алексей Резников иронично прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он прикрепил к посту новость о том, что автомобильный завод "Москвич" планирует выпускать 300 000 автомобилей в год. По словам министра, Кремль "принял вызов" и решил мобилизовать 300 000 резервистов.

"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", — написал Резников.

Приводя в пример получение машины за убитого солдата, Резников намекнул на знаменитый сюжет российской пропаганды о том, как родители погибшего в Украине российского оккупанта купили на компенсацию автомобиль.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.

Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления частичной мобилизации в России.

Читайте также: Глава МИД Латвии о мобилизации в России: Они так же опасны, как и нацистская Германия

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.