UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация. Россияне пытаются выехать из страны: на границе с Грузией пробка – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 23:29
Мобилизация. Россияне пытаются выехать из страны: на границе с Грузией пробка – видео - Фото
Скриншот из видео

После объявленной сегодня диктатором РФ Владимиром Путиным "частичной" мобилизации россияне пытаются выехать из страны, на границе с Грузией образовалась пробка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эхо Кавказа опубликовало видео с пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии.

"Люди уже на встречку повылазили… Проехать невозможно, граница стоит", – комментирует автор видео.

  • Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.
  • Министр обороны РФ Шойгу сегодня "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 сентября украинская армия ликвидировала около 55 110 россиян.
  • Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мобилизация пробка Грузия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 