Мобилизация. Россияне пытаются выехать из страны: на границе с Грузией пробка – видео

После объявленной сегодня диктатором РФ Владимиром Путиным "частичной" мобилизации россияне пытаются выехать из страны, на границе с Грузией образовалась пробка.

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Эхо Кавказа опубликовало видео с пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии.

"Люди уже на встречку повылазили… Проехать невозможно, граница стоит", – комментирует автор видео.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

Министр обороны РФ Шойгу сегодня "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 сентября украинская армия ликвидировала около 55 110 россиян.

Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.

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Оксана Житнюк

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