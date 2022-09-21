"Путина – в окопы!". В России протестующих против мобилизации "пакуют" в автозаки – видео

В разных городах России противники объявленной сегодня "частичной" мобилизации вышли на акции протеста, но их традиционно для РФ начали разгонять силовики и "паковать" в автозаки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российский правозащитный проект ОВД-Инфо заявляет, что по состоянию на 20:42 в 36 городах РФ силовики задержали 735 человек, почти половину из них – в Москве.

РосСМИ, признанные в РФ "иноагентами" распространяют фото и видео задержаний в разных городах. На опубликованных кадрах можно наблюдать, что задерживают как мужчин, так и женщин, и на одного протестующего порой "приходится" по несколько силовиков с дубинками.

В Москве на Арбате россияне скандировали "Путина – в окопы!".

Уже примерно через 10 минут росСМИ начали публиковать видео задержаний в столице РФ:

Санкт-Петербург:

Обнинск:

Также росСМИ сообщают о попытках протестов в Архангельске, Перми, Екатеринбурге и других городах.

Российские пропагандисты тоже сообщают о разгоне митингов, но не показывают видео избиений.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Министр обороны РФ Шойгу сегодня "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 сентября украинская армия ликвидировала около 55 110 россиян.

После обращения Путина и Шойгу российское движение "Весна" призвало выходить на протесты против "могилизации" в центрах всех городов РФ.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.