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"Путина – в окопы!". В России протестующих против мобилизации "пакуют" в автозаки – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 21:25
Фото - SOTA

В разных городах России противники объявленной сегодня "частичной" мобилизации вышли на акции протеста, но их традиционно для РФ начали разгонять силовики и "паковать" в автозаки.

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Российский правозащитный проект ОВД-Инфо заявляет, что по состоянию на 20:42 в 36 городах РФ силовики задержали 735 человек, почти половину из них – в Москве.

РосСМИ, признанные в РФ "иноагентами" распространяют фото и видео задержаний в разных городах. На опубликованных кадрах можно наблюдать, что задерживают как мужчин, так и женщин, и на одного протестующего порой "приходится" по несколько силовиков с дубинками.

В Москве на Арбате россияне скандировали "Путина – в окопы!".

Уже примерно через 10 минут росСМИ начали публиковать видео задержаний в столице РФ:

Санкт-Петербург:

Обнинск:

"Путина – в окопы!". В России протестующих против мобилизации "пакуют" в автозаки – видео

Также росСМИ сообщают о попытках протестов в Архангельске, Перми, Екатеринбурге и других городах.

Российские пропагандисты тоже сообщают о разгоне митингов, но не показывают видео избиений.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Оксана Житнюк
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война Москва протест мобилизация митинг автозак
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