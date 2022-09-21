"Решение о могилизации может стать концом этой власти". Россиян призвали выходить на улицы

Российское движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной диктатором Владимиром Путиным.

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Россиян призвали собираться сегодня, 21 сентября, в 19:00, в центрах всех городов.

"Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только "профессионалы" — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация. Значит, положение крайне тяжелое", – сказано в сообщении.

В движении "Весна" считают, что акция протеста — это только начало. "Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках", – говорится в заявлении.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Вадим Ребрина

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