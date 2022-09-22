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Мобилизация в России закончится свержением Путина с поста — министр обороны Словакии

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 10:16
Мобилизация в России закончится свержением Путина с поста — министр обороны Словакии - Фото
Ярослав Надь (Фото: EPA)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что мобилизация в России закончится свержением диктатора Владимира Путина. Его слова цитирует Euractiv.

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По его словам, выступление Путина про объявление мобилизации было жалким, а псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины являются предлогом для будущих заявлений России о "нападении украинцев на "российскую" землю".

Он отметил, что после призыва в армию сыновей российских матерей, Путин поставит себя в сложное политическое положение.

"И я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента Российской Федерации", — сказал Надь.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского.

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин словакия ярослав надь мобилизация в россии
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