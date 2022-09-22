Мобилизация в России закончится свержением Путина с поста — министр обороны Словакии
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что мобилизация в России закончится свержением диктатора Владимира Путина. Его слова цитирует Euractiv.
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По его словам, выступление Путина про объявление мобилизации было жалким, а псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины являются предлогом для будущих заявлений России о "нападении украинцев на "российскую" землю".
Он отметил, что после призыва в армию сыновей российских матерей, Путин поставит себя в сложное политическое положение.
"И я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента Российской Федерации", — сказал Надь.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
- Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов.
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