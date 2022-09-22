Мобилизация в России закончится свержением Путина с поста — министр обороны Словакии

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что мобилизация в России закончится свержением диктатора Владимира Путина. Его слова цитирует Euractiv.

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По его словам, выступление Путина про объявление мобилизации было жалким, а псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины являются предлогом для будущих заявлений России о "нападении украинцев на "российскую" землю".

Он отметил, что после призыва в армию сыновей российских матерей, Путин поставит себя в сложное политическое положение.

"И я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента Российской Федерации", — сказал Надь.

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Дмитро Гриниченко

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