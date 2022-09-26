Казахстан не признает псевдореферендумы россиян в оккупации в Украине

Казахстан не намерен признавать фейковые референдумы на территории четырех частично оккупированных украинских областей о "присоединении" их к РФ. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел республики пишет Казахское телеграфное агентство.

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана "исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования".

Там напомнили, что президент Касым Жомарт-Токаев "неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации".

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Пресс-секретарь МИД страны "подтвердил готовность [Казахстана] оказать содействие налаживанию политического диалога" между страной-оккупантом Россией и страной-жертвой ее нападения и геноцидной войны Украиной.

"Важнейшей задачей" Казахстана он назвал "сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне".

В конце 2019 года Токаев заявил, что "мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией, это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". Он добавил, что власти Казахстана не боятся подобных действий со стороны РФ, поскольку имеют "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с РФ" и "изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства".

В начале лета 2022-го Токаев приехал на форум в Санкт-Петербург и заявлял, что Казахстан не признаёт "Донецкую и Луганскую народные республики" (созданные Кремлем на востоке Украины террористические организации. — Прим. Ред.).

Реагируя на объявление 21 сентября мобилизации в РФ на войну против Украины, 22 сентября Казахстан заявил, что не будет закрывать границы для дезертиров-россиян.

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Євген Пилипенко

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