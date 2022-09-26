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Казахстан не признает псевдореферендумы россиян в оккупации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:12
Казахстан не признает псевдореферендумы россиян в оккупации в Украине - Фото
Айбек Смадияров (скериншот)

Казахстан не намерен признавать фейковые референдумы на территории четырех частично оккупированных украинских областей о "присоединении" их к РФ. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел республики пишет Казахское телеграфное агентство.

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана "исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования".

Там напомнили, что президент Касым Жомарт-Токаев "неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации".

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Пресс-секретарь МИД страны "подтвердил готовность [Казахстана] оказать содействие налаживанию политического диалога" между страной-оккупантом Россией и страной-жертвой ее нападения и геноцидной войны Украиной.

"Важнейшей задачей" Казахстана он назвал "сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне".

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Євген Пилипенко
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