Си Цзиньпин заявил, что Китай будет поддерживать территориальную целостность Казахстана

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что Китай будет и впредь "решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности". Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

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Это первый международный визит Си Цзиньпина после начала пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

"Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны", – сказал глава КНР.

Он также подчеркнул, что Китай и Казахстан вывели двусторонние отношения "на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии".

"Сегодня казахстанско-китайские отношения вышли на новый исторический старт", – сказал Си Цзиньпин.

Токаев на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге отказался признавать государствами созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР.

Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить на ПМЭФ.

В конце августа российская пропаганда обвиняла Казахстан в "недружественных" действиях.

Вадим Ребрина

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