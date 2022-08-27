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Пропаганда РФ обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию — ЦСК

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 14:13
Пропаганда РФ обвиняет Казахстан в
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российская пропаганда в последние дни обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию за санкции против РФ. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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На основе мониторинга российских Telegram-каналов с 22 по 26 августа аналитики пришли к выводу, что пропагандисты Кремля продолжали обвинять Казахстан в "недружественных" действиях в отношении России.

В частности, каналы приводили "доказательства" того, что правительство Казахстана якобы экспортирует советское вооружение, которое в итоге будет использовано для помощи Украине. 

Также в центре отметили, что пропаганда РФ продолжала связывать рекордные цены на энергоносители в Европе с санкциями Запада против России, при этом многие каналы заявляли, что не стоит надеяться на "развал Европы".

Россияне критикую западные санкции и пытаются доказать, что они больше вредят экономикам стран Запада, самый большой фокус пропагандисты сосредоточили на Германии. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Германия пропаганда дезинформация казахстан
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