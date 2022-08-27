Пропаганда РФ обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию — ЦСК

Российская пропаганда в последние дни обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию за санкции против РФ. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На основе мониторинга российских Telegram-каналов с 22 по 26 августа аналитики пришли к выводу, что пропагандисты Кремля продолжали обвинять Казахстан в "недружественных" действиях в отношении России.

В частности, каналы приводили "доказательства" того, что правительство Казахстана якобы экспортирует советское вооружение, которое в итоге будет использовано для помощи Украине.

Также в центре отметили, что пропаганда РФ продолжала связывать рекордные цены на энергоносители в Европе с санкциями Запада против России, при этом многие каналы заявляли, что не стоит надеяться на "развал Европы".

Россияне критикую западные санкции и пытаются доказать, что они больше вредят экономикам стран Запада, самый большой фокус пропагандисты сосредоточили на Германии.

Смотрите также: Топ-канал РФ назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал ударить по ФРГ: видео

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.