Пропаганда РФ обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию — ЦСК
Российская пропаганда в последние дни обвиняет Казахстан в "недружественных" действиях и критикует Германию за санкции против РФ. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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На основе мониторинга российских Telegram-каналов с 22 по 26 августа аналитики пришли к выводу, что пропагандисты Кремля продолжали обвинять Казахстан в "недружественных" действиях в отношении России.
В частности, каналы приводили "доказательства" того, что правительство Казахстана якобы экспортирует советское вооружение, которое в итоге будет использовано для помощи Украине.
Также в центре отметили, что пропаганда РФ продолжала связывать рекордные цены на энергоносители в Европе с санкциями Запада против России, при этом многие каналы заявляли, что не стоит надеяться на "развал Европы".
Россияне критикую западные санкции и пытаются доказать, что они больше вредят экономикам стран Запада, самый большой фокус пропагандисты сосредоточили на Германии.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге отказался признавать государствами созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР.
- Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить на ПМЭФ.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего коллегу из Казахстана за непризнание "независимыми государствами" созданных РФ террористических организаций ДНР и ЛНР.
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