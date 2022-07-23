Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание террористов на Донбассе "республиками"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего коллегу из Казахстана Касыма-Жовмарта Токаева за непризнание "независимыми государствами" созданных РФ террористических организаций ДНР и ЛНР. О разговоре с Токаевым президент написал в Twitter.

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"Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. ЛНР, ДНР (террористических организаций. – Ред.)", – написал Зеленский о разговоре.

По его словам, также обсуждались конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями в честь 30-летия дипломатических отношений Украины и Казахстана.

Токаев на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге отказался признавать государствами созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР.

Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить на ПМЭФ.

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Марк Сировой

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