UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Топ-канал РФ назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал ударить по ФРГ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 11:44
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

На главном общероссийском государственном телеканале Россия-1 сделали сюжет о визите канцлера ФРГ Олафа Шольца к украинским военным, назвали главу правительства страны "нацистской недобитой сволочью", заявили, что он – "последователь" диктатора Третьего Рейха Адольфа Гитлера, и призвали нанести ракетный удары по Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В прайм-тайм на канале топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который ежедневно призывает к убийствам и геноциду украинского народа, с кривляниями-имитирацией произношения Гитлера описывал поездку Шольца на полигон.

Операторы канала по его указанию поставили рядом два фото – канцлера на зенитной установке Gepard и фюрера на танке нацистской Германии, недвусмысленно намекая, что Шольц – якобы такой же нацист.

Далее Соловьев уже не намекал, а сказал, что Шольц – "миленький, совсем маленький фюрер", который "приехал к своей бандеровской сволочи", "чтобы уподобиться своему кумиру с усиками".

Читайте также: Российские шпионы следили за подготовкой военных ВСУ в Германии – Der Spiegel

"А у меня вопрос к нам: если мы знаем, что там, на немецких землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", – произнес военный преступник.

Смотреть канал имеют возможность более 100 млн россиян. Кремль использует такие программы для демонизации украинцев, Запада и мобилизации населения на войну против Украины.

Украина, страны Балтии, Польша и другие союзники призывают страны ЕС запретить въезд россиян в Шенгенскую зону, пока страна-оккупант ведет войну на уничтожение. Шольц неоднократно высказывался против этого, заявляя, что "это война Путина, а не россиян".

26 августа в МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения виз для россиян, но не хотят их "навсегда списывать".

Читайте также: Кулеба ответил Шольцу на "войну Путина": Убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – за 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России разжигание ненависти разжигание вражды Германия война пропаганда геноцид нацизм адольф гитлер союзники владимир соловьев олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 