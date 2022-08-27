На главном общероссийском государственном телеканале Россия-1 сделали сюжет о визите канцлера ФРГ Олафа Шольца к украинским военным, назвали главу правительства страны "нацистской недобитой сволочью", заявили, что он – "последователь" диктатора Третьего Рейха Адольфа Гитлера, и призвали нанести ракетный удары по Германии.

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В прайм-тайм на канале топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который ежедневно призывает к убийствам и геноциду украинского народа, с кривляниями-имитирацией произношения Гитлера описывал поездку Шольца на полигон.

Операторы канала по его указанию поставили рядом два фото – канцлера на зенитной установке Gepard и фюрера на танке нацистской Германии, недвусмысленно намекая, что Шольц – якобы такой же нацист.

Далее Соловьев уже не намекал, а сказал, что Шольц – "миленький, совсем маленький фюрер", который "приехал к своей бандеровской сволочи", "чтобы уподобиться своему кумиру с усиками".

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"А у меня вопрос к нам: если мы знаем, что там, на немецких землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд", – произнес военный преступник.

Смотреть канал имеют возможность более 100 млн россиян. Кремль использует такие программы для демонизации украинцев, Запада и мобилизации населения на войну против Украины.

Украина, страны Балтии, Польша и другие союзники призывают страны ЕС запретить въезд россиян в Шенгенскую зону, пока страна-оккупант ведет войну на уничтожение. Шольц неоднократно высказывался против этого, заявляя, что "это война Путина, а не россиян".

26 августа в МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения виз для россиян, но не хотят их "навсегда списывать".

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Евгений Пилипенко

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