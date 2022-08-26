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Будем обсуждать ограничения виз для россиян, но не хотим их "навсегда списывать" – Бербок

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 23:30
Будем обсуждать ограничения виз для россиян, но не хотим их
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Германия готова участвовать в обсуждении "совместного решения" вопроса об ограничении европейских виз для граждан РФ, но при этом не считает возможным "навсегда сбрасывать со счетов" все население России. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle.

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Сегодня в Копенгагене во время встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом Бербок сказала, что Германия будет участвовать в поисках общеевропейского компромисса по вопросу о туристических шенгенских визах для россиян.

Министр уверена, что "совместными усилиями будет найдено решение", в котором будут учтены "оправданные опасения" всех сторон.

Однако при этом, сказала она, важно "не списать навсегда со счетов 140 миллионов человек в России" и не сделать их ответственными за войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным.

  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.
  • 11 августа на пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, поэтому мне тяжело принять эту идею".
Сергей Бережной
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визы россиянам Германия Анналена Бербок
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