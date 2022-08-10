"Посещение Европы – привилегия". Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам
10.08.2022, 03:45
Кая Каллас (Фото: EPA)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом Каллас написала в Twitter.
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"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – написала премьер-министр Эстонии.
Каллас напомнила, что авиасообщение из Россией закрыто, и это означает, что пока страны Шенгена выдают россиянам туристические визы, нагрузка по наземным перевозкам граждан РФ лежит на соседях страны-агрессора – Финляндии, Эстонии и Латвии.
"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – уверена Каллас.
- 8 августа с призывом прекратить выдавать туристические визы россиянам выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
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