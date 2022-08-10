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"Посещение Европы – привилегия". Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 03:45
Кая Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом Каллас написала в Twitter.

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"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – написала премьер-министр Эстонии.

Каллас напомнила, что авиасообщение из Россией закрыто, и это означает, что пока страны Шенгена выдают россиянам туристические визы, нагрузка по наземным перевозкам граждан РФ лежит на соседях страны-агрессора – Финляндии, Эстонии и Латвии.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – уверена Каллас.

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Наталия Медведева
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эстония визы Кая Каллас
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