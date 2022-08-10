"Посещение Европы – привилегия". Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом Каллас написала в Twitter.

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"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – написала премьер-министр Эстонии.

Каллас напомнила, что авиасообщение из Россией закрыто, и это означает, что пока страны Шенгена выдают россиянам туристические визы, нагрузка по наземным перевозкам граждан РФ лежит на соседях страны-агрессора – Финляндии, Эстонии и Латвии.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – уверена Каллас.

8 августа с призывом прекратить выдавать туристические визы россиянам выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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Наталия Медведева

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