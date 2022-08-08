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Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 17:42
Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Евросоюз должен ограничить выдачу туристических виз гражданам России.

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"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", – сказала она в интервью Yle.

По ее словам, этот вопрос следует решить на общеевропейском уровне, но Финляндия готова действовать и самостоятельно.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", – сказала она.

  • 4 августа министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия намерена ужесточить визовый режим с Россией.
  • В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Также визы всем гражданам РФ перестали выдавать Чехия, Литва и Латвия.

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Андрей Водяный
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