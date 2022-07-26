UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Едут в Лувр, а в Украине убивают детей". МИД Эстонии призовет ЕС не давать визы россиянам

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 12:29
Урмас Рейнсалу (Фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения для Евросоюза о приостановке выдачи виз гражданам России, так как считает "морально неправильным" то, что россияне массово едут в Лувр, пока в Украине убивают детей. С таким заявлением в эфире эстонского телевидения выступил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например, соратники Алексея Навального, они (визы для них. – ред.) рассматривались бы отдельно", – сказал Рейнсалу.

Он сообщил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, и глава ведомства уже озвучивал эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии.

"Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву, чтобы посетить Лувр летом – в то время, как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения, потому поездки не были такими массовыми, как сейчас.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", – сказал он.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях.

  • В марте 2022-го Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Также визы всем гражданам РФ перестали выдавать Чехия, Литва и Латвия.

Читайте также: Украина – Западу: Спрашивайте россиян об отношении к войне в их анкетах на визы – Politico

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визы эстония шенген агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 