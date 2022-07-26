"Едут в Лувр, а в Украине убивают детей". МИД Эстонии призовет ЕС не давать визы россиянам

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения для Евросоюза о приостановке выдачи виз гражданам России, так как считает "морально неправильным" то, что россияне массово едут в Лувр, пока в Украине убивают детей. С таким заявлением в эфире эстонского телевидения выступил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

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"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например, соратники Алексея Навального, они (визы для них. – ред.) рассматривались бы отдельно", – сказал Рейнсалу.

Он сообщил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, и глава ведомства уже озвучивал эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии.

"Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву, чтобы посетить Лувр летом – в то время, как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения, потому поездки не были такими массовыми, как сейчас.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", – сказал он.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях.

В марте 2022-го Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Также визы всем гражданам РФ перестали выдавать Чехия, Литва и Латвия.

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Оксана Житнюк

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